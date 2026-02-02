DF Deutsche Forfait Aktie
WKN DE: A2AA20 / ISIN: DE000A2AA204
|
02.02.2026 15:08:53
EQS-Adhoc: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Köln, 02. Februar 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) wurde darüber informiert, dass Herr Dr. Ludolf von Wartenberg sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der DF AG aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2026 niedergelegt hat.
Nach seinem Ausscheiden besteht der Aufsichtsrat der DF AG nur noch aus zwei Mitgliedern und ist daher nicht mehr beschlussfähig. Der Vorstand der DF AG wird daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats unverzüglich ein gerichtliches Bestellungsverfahren gemäß § 104 AktG beantragen. Als Kandidatin für den Aufsichtsrat wird Frau Verena von Wartenberg, Ehefrau des Vorstandsmitglieds Hans-Joachim von Wartenberg, vorgeschlagen.
Der Vorstand
DF Deutsche Forfait AG
Ansprechpartner AdHoc:
DF Deutsche Forfait AG
E investor.relations@dfag.de
Ende der Insiderinformation
02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 221 97376 - 0
|E-Mail:
|dfag@dfag.de
|Internet:
|www.dfag.de
|ISIN:
|DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
|WKN:
|A2AA20, A1R1CC
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2269758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269758 02.02.2026 CET/CEST
