DF Deutsche Forfait Aktie

DF Deutsche Forfait für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AA20 / ISIN: DE000A2AA204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 15:08:53

EQS-Adhoc: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden

02.02.2026 / 15:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Köln, 02. Februar 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) wurde darüber informiert, dass Herr Dr. Ludolf von Wartenberg sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der DF AG aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2026 niedergelegt hat.

Nach seinem Ausscheiden besteht der Aufsichtsrat der DF AG nur noch aus zwei Mitgliedern und ist daher nicht mehr beschlussfähig. Der Vorstand der DF AG wird daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats unverzüglich ein gerichtliches Bestellungsverfahren gemäß § 104 AktG beantragen. Als Kandidatin für den Aufsichtsrat wird Frau Verena von Wartenberg, Ehefrau des Vorstandsmitglieds Hans-Joachim von Wartenberg, vorgeschlagen.

Der Vorstand

DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln

 

Ansprechpartner AdHoc:

DF Deutsche Forfait AG
Guido Janzen
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de
www.dfag.de


 


Ende der Insiderinformation

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 97376 - 0
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
WKN: A2AA20, A1R1CC
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2269758

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269758  02.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DF Deutsche Forfait AG

mehr Nachrichten