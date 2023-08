EQS-Adhoc: APONTIS PHARMA: Co-Promotion-Vertrag mit AstraZeneca wird in 2024 nicht fortgesetzt

EQS-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Vertrag

31.07.2023 / 18:40 CET/CEST

APONTIS PHARMA: Co-Promotion-Vertrag mit AstraZeneca wird in 2024 nicht fortgesetzt Monheim am Rhein, 31. Juli 2023. Die APONTIS PHARMA AG (APONTIS PHARMA oder die Gesellschaft, Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5) hat die Ankündigung von AstraZeneca erhalten, dass der Co-Promotion-Vertrag für das Produkt Trixeo in 2023 beendet und in 2024 nicht fortgesetzt wird. Die Co-Promotion-Aktivitäten durch APONTIS PHARMA werden Ende Oktober 2023 beendet. Diese Kooperation besteht seit April 2021 und wurde jeweils auf Jahresbasis verlängert. Die Auswirkung auf das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 wird als gering erwartet, da die vertraglich vereinbarte Obergrenze an Außendienst-Besuchen und damit die geltende Erlösobergrenze voraussichtlich nur knapp verfehlt werden wird. Der erwartete Gesamterlös für das Jahr 2023 beträgt rund EUR 3,0 Mio. APONTIS PHARMA steht derzeit in Verhandlungen mit mehreren Pharma-Unternehmen über die Vermarktung der jeweiligen Arzneimittel im Rahmen einer Kooperation für das Jahr 2024 bzw. einer mehrjährigen Kooperation ab dem Jahr 2024. Bei erfolgreichem Abschluss erwartet die Gesellschaft 2024 einen Ergebnisbeitrag in vergleichbarer Höhe.



