Varengold Bank Aktie
WKN DE: A40ZUV / ISIN: DE000A40ZUV2
|
05.02.2026 13:04:04
EQS-Adhoc: Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Hamburg, 05.02.2026 – Der Vorstand der Ascory Bank AG (vormals Varengold Bank AG) hat heute auf Basis vorläufiger, noch untestierter Geschäftszahlen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich angehoben. Die Bank erwartet ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2,0 Mio. Euro und übertrifft damit die bisherige Prognose von rund 0,8 Mio. Euro deutlich. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf positive Ergebnisbeiträge aller Geschäftsbereiche zurückzuführen.
Die finalen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Bank zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
Disclaimer
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur Aktualisierung
Diese Mitteilung enthält gegebenenfalls zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können mithin erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Ascory Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Hinweis
Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Communications & Board Affairs)
Ende der Insiderinformation
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ascory Bank AG
|Große Elbstraße 39
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 / 668649-0
|Fax:
|+49 (0)40 / 668649-49
|E-Mail:
|investorrelations@ascory.de
|Internet:
|www.ascory-bank.de
|ISIN:
|DE000A40ZUV2
|WKN:
|A40ZUV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272106
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272106 05.02.2026 CET/CEST
