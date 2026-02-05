EQS-Adhoc: Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025



05.02.2026

Hamburg, 05.02.2026 – Der Vorstand der Ascory Bank AG (vormals Varengold Bank AG) hat heute auf Basis vorläufiger, noch untestierter Geschäftszahlen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich angehoben. Die Bank erwartet ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 2,0 Mio. Euro und übertrifft damit die bisherige Prognose von rund 0,8 Mio. Euro deutlich. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf positive Ergebnisbeiträge aller Geschäftsbereiche zurückzuführen.

Die finalen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Bank zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.



