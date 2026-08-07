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07.08.2026 11:12:14

EQS-Adhoc: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA submits request for the implementation of a squeeze-out of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft

EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Key word(s): Strategic corporate decision/Other
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA submits request for the implementation of a squeeze-out of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft

07-Aug-2026 / 11:12 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA with registered office in Hamburg today submitted the request to the management board of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft that the general meeting of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft resolves upon the transfer of the shares of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft to Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA against payment of an adequate cash compensation (so-called squeeze-out). Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA holds (indirectly) more than 95 percent of the shares in RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft and is therefore the main shareholder within the meaning of section 327a German Stock Corporation Act (Aktiengesetz – AktG).

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA will determine the amount of the cash compensation on the basis of a company valuation. The adequacy of the cash compensation will be reviewed by a court appointed expert auditor. The squeeze-out will become effective upon the adoption of the corresponding resolution by the general meeting of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft and its registration in the commercial register of the company with the local court (Amtsgericht) Schweinfurt.

The resolution on the squeeze-out is expected to take place at an extraordinary general meeting in January 2027.
Contact:
Norman Dittes
Head of Group Finance

RHÖN-KLINIKUM AG
Group Finance
Schlossplatz 1 • 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Tel.: +49 9771 65-12210


End of Inside Information

07-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Germany
Phone: +49 (0)9771 - 65-0
Fax: +49 (0)9771 - 97 467
E-mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com
Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com
ISIN: DE0007042301
WKN: 704230
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900MVGMIVUDQY9E20
EQS News ID: 2379290

 
End of Announcement EQS News Service

2379290  07-Aug-2026 CET/CEST

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