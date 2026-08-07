EQS-Adhoc: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA submits request for the implementation of a squeeze-out of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft

EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Key word(s): Strategic corporate decision/Other

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA submits request for the implementation of a squeeze-out of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft



07-Aug-2026 / 11:12 CET/CEST

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Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA with registered office in Hamburg today submitted the request to the management board of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft that the general meeting of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft resolves upon the transfer of the shares of the minority shareholders of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft to Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA against payment of an adequate cash compensation (so-called squeeze-out). Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA holds (indirectly) more than 95 percent of the shares in RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft and is therefore the main shareholder within the meaning of section 327a German Stock Corporation Act (Aktiengesetz – AktG).



Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA will determine the amount of the cash compensation on the basis of a company valuation. The adequacy of the cash compensation will be reviewed by a court appointed expert auditor. The squeeze-out will become effective upon the adoption of the corresponding resolution by the general meeting of RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft and its registration in the commercial register of the company with the local court (Amtsgericht) Schweinfurt.



The resolution on the squeeze-out is expected to take place at an extraordinary general meeting in January 2027.

Contact:

Norman Dittes

Head of Group Finance



RHÖN-KLINIKUM AG

Group Finance

Schlossplatz 1 • 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Tel.: +49 9771 65-12210



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