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18.08.2026 14:35:14

EQS-Adhoc: ASTA Energy Solutions AG hebt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an

EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ASTA Energy Solutions AG hebt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an

18.08.2026 / 14:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Oed (Österreich), 18.08.2026 – ASTA Energy Solutions AG erhöht auf Basis der vorläufigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der aktualisierten Einschätzung für das zweite Halbjahr die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Der Vorstand erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 60 bis 64 Mio. (bisher: EUR 55 bis 59 Mio.). Grund für die Anhebung ist im Wesentlichen die anhaltend starke Nachfrage nach Komponenten für die Strominfrastruktur. Die Prognose für Net Sales und Net Value Sales bleibt unverändert.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird planmäßig am 27. August 2026 veröffentlicht.

Kontakt:
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
ASTA Energy Solutions AG
Phone: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com


Ende der Insiderinformation

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Telefon: +43 2632 700
E-Mail: office@astagroup.com
Internet: https://www.astagroup.com/de
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04
EQS News ID: 2385006

 
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2385006  18.08.2026 CET/CEST

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