ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
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18.08.2026 14:35:14
EQS-Adhoc: ASTA Energy Solutions AG raises guidance for adjusted EBITDA 2026
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EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Key word(s): Change in Forecast
Oed (Austria), 18August 2026 – Based on the preliminary business development in the first half of 2026 and its updated assessment for the second half of the year, ASTA Energy Solutions AG raises its guidance for the financial year 2026.
The Management Board now expects adjusted EBITDA in a range of EUR 60 to 64 million (previously: EUR 55 to 59 million). The upgrade is primarily driven by continued strong demand for power infrastructure components. The guidance for net sales and net value sales remains unchanged.
The half-year financial report 2026 will be published as scheduled on 27August 2026.
End of Inside Information
18-Aug-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Austria
|Phone:
|+43 2632 700
|E-mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Hamburg; Vienna Stock Exchange (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2384950
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2384950 18-Aug-2026 CET/CEST
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14:35
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Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|56,40
|6,82%
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