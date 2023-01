EQS-Adhoc: Aufsichtsrat beruft Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni AG

EQS-Ad-hoc: LEONI AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat beruft Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni AG



09.01.2023 / 13:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Aufsichtsrat beruft Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni AG Nürnberg, 9. Januar 2023 Der Aufsichtsrat der Leoni AG, Nürnberg (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat heute beschlossen, Hans-Joachim Ziems mit Wirkung zum 10. Januar 2023 als Chief Restructuring Officer (CRO) zum Mitglied des Vorstands zu bestellen. Hans-Joachim Ziems soll, nachdem der Käufer überraschend das Closing des Verkaufs der Business Group Automotive Cable Solutions (BG AM) verweigert hatte, die erforderliche Anpassung des Refinanzierungskonzepts und seine Umsetzung verantworten. Herr Ziems war bereits von April 2020 bis März 2021 in der CRO-Funktion Mitglied des Vorstands der Leoni AG. Ansprechpartner Media Relations Gregor le Claire

Corporate Public & Media Relations

Telefon +49 911 2023-226

E-Mail gregor.leclaire@leoni.com Ansprechpartner Investor Relations Rolf Becker

Investor Relations

Telefon +49 911 2023-134

Rolf Becker

Investor Relations

Telefon +49 911 2023-134

E-Mail rolf.becker@leoni.com 09.01.2023 CET/CEST

