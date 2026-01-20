Aumann Aktie

EQS-Adhoc: Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz von rund 205 Mio. € die Ergebnisprognose mit rund 14 % EBITDA-Marge deutlich

Beelen, 20. Januar 2026

Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat nach ersten Hochrechnungen im Geschäftsjahr 2025 rund 205 Mio. € Umsatz erzielt. Trotz eines Umsatzrückgangs von mehr als 100 Mio. € lag die EBITDA-Marge mit rund 14 % etwa 2,5 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung waren eine überdurchschnittliche operative Performance im letzten Quartal 2025, besser als erwartete Abschlüsse von Kundenaufträgen sowie geringere Aufwendungen für strukturelle Optimierungen. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität zum 31. Dezember 2025 mit rund 148 Mio. € etwa 10 Mio. € über dem Vorjahr, gleichwohl Aumann im Laufe des Geschäftsjahres 2025 über 20 Mio. € in den Kauf eigener Aktien investiert hat. Damit verfügt das Unternehmen über eine starke finanzielle Basis für Unternehmenszukäufe und die fortschreitende Diversifizierung seiner Aktivitäten im Bereich Next Automation.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 31. März 2026 auf www.aumann.com veröffentlicht. 
Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO

Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Tel +49 2586 888 7800
Fax +49 2586 888 7805
ir@aumann.com
www.aumann.com

Vorstand
Sebastian Roll (CEO)
Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Aufsichtsrat
Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Christoph Weigler
Dr.-Ing. Saskia Wessel

Registergericht
Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399


Ende der Insiderinformation

