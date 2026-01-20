EQS-Adhoc: Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz von rund 205 Mio. € die Ergebnisprognose mit rund 14 % EBITDA-Marge deutlich

EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz von rund 205 Mio. € die Ergebnisprognose mit rund 14 % EBITDA-Marge deutlich



20.01.2026 / 12:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz von rund 205 Mio. € die Ergebnisprognose mit rund 14 % EBITDA-Marge deutlich



Beelen, 20. Januar 2026



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat nach ersten Hochrechnungen im Geschäftsjahr 2025 rund 205 Mio. € Umsatz erzielt. Trotz eines Umsatzrückgangs von mehr als 100 Mio. € lag die EBITDA-Marge mit rund 14 % etwa 2,5 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung waren eine überdurchschnittliche operative Performance im letzten Quartal 2025, besser als erwartete Abschlüsse von Kundenaufträgen sowie geringere Aufwendungen für strukturelle Optimierungen. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität zum 31. Dezember 2025 mit rund 148 Mio. € etwa 10 Mio. € über dem Vorjahr, gleichwohl Aumann im Laufe des Geschäftsjahres 2025 über 20 Mio. € in den Kauf eigener



Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 31. März 2026 auf www.aumann.com veröffentlicht.

Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

