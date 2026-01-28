Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 14:55:43

EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

28.01.2026 / 14:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

Hamburg, 28. Januar 2026 – Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks die Gesamtjahresprognose für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) von bislang 300 – 400 Mio. € auf 375 – 475 Mio. €. Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten.

Im ersten Quartal 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein operatives EBT in Höhe von 105 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 429 Mio. € (Vorjahr 339 Mio. €).

 

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

 

Ken Nagayama

Vice President

Investor Relations

Telefon +49 40 7883-3178

k.nagayama@aurubis.com

 

Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter
Konzernrechtsabteilung

Telefon +49 40 7883-3044
c.frenzel@aurubis.com


Hovestrasse 50

20539 Hamburg

 

www.aurubis.com 

 

 


Kontakt:
Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter Konzernrechtsabteilung
E-Mail: c.frenzel@aurubis.com
Tel: +49 40 78 83 30 44


Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-Mail: k.nagayama@aurubis.com
Internet: www.aurubis.com
ISIN: DE0006766504
WKN: 676650
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2267444

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267444  28.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten