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08.05.2026 11:58:54

EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an

EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Aurubis AG: Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an

08.05.2026 / 11:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an

Hamburg, 8. Mai 2026 – Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Marktausblicks und entsprechend gesteigerten Ergebnisaussichten die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) wird nunmehr ein Korridor von 425 Mio. € bis 525 Mio. € (zuvor 375 Mio. € bis 475 Mio. €) erwartet.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte.

Im 1. Halbjahr 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein vorläufiges operatives Konzern-EBT in Höhe von 226 Mio. € (Vj. 229 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das vorläufige IFRS-Konzern-EBT im 1. Halbjahr 2025/26 beträgt 1.068 Mio. € (Vj. 552 Mio. €).

 

 


Kontakt:
Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter Konzernrechtsabteilung
E-Mail: c.frenzel@aurubis.com
Tel: +49 40 78 83 30 44


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-Mail: k.nagayama@aurubis.com
Internet: www.aurubis.com
ISIN: DE0006766504
WKN: 676650
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2324030  08.05.2026 CET/CEST

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