EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook

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Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook



08-May-2026 / 11:58 CET/CEST

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Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook

Hamburg, May 8, 2026 – Aurubis AG has raised its full-year forecast for the 2025/26 fiscal year based on an improved market outlook and accordingly higher anticipated results. A forecast range from €425 million to €525 million is now expected (previously €375 million to €475 million).

The central factors that prompted the forecast increase were persistently high metal prices, better anticipated revenues from recycling material processing, and higher expected revenues from sulfuric acid sales in the second half of the fiscal year.

In H1 2025/26, Aurubis AG achieved €226 million in preliminary operating consolidated EBT (previous year: €229 million) in line with capital market expectations.

Preliminary IFRS consolidated EBT for H1 2025/26 amounted to €1,068 million (previous year: €552 million).

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

Telefon +49 40 7883-3044

c.frenzel@aurubis.com