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08.05.2026 11:58:54

EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook

EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Key word(s): Forecast / Full year
Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook

08-May-2026 / 11:58 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook

Hamburg, May 8, 2026 – Aurubis AG has raised its full-year forecast for the 2025/26 fiscal year based on an improved market outlook and accordingly higher anticipated results. A forecast range from €425 million to €525 million is now expected (previously €375 million to €475 million).

The central factors that prompted the forecast increase were persistently high metal prices, better anticipated revenues from recycling material processing, and higher expected revenues from sulfuric acid sales in the second half of the fiscal year.

In H1 2025/26, Aurubis AG achieved €226 million in preliminary operating consolidated EBT (previous year: €229 million) in line with capital market expectations.

Preliminary IFRS consolidated EBT for H1 2025/26 amounted to €1,068 million (previous year: €552 million).

 

Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter Konzernrechtsabteilung
Telefon +49 40 7883-3044
c.frenzel@aurubis.com

 



End of Inside Information

08-May-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78
Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30
E-mail: k.nagayama@aurubis.com
Internet: www.aurubis.com
ISIN: DE0006766504
WKN: 676650
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324030

 
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2324030  08-May-2026 CET/CEST

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