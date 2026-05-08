Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
08.05.2026 11:58:54
EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook
|
EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Key word(s): Forecast / Full year
Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook
Hamburg, May 8, 2026 – Aurubis AG has raised its full-year forecast for the 2025/26 fiscal year based on an improved market outlook and accordingly higher anticipated results. A forecast range from €425 million to €525 million is now expected (previously €375 million to €475 million).
The central factors that prompted the forecast increase were persistently high metal prices, better anticipated revenues from recycling material processing, and higher expected revenues from sulfuric acid sales in the second half of the fiscal year.
In H1 2025/26, Aurubis AG achieved €226 million in preliminary operating consolidated EBT (previous year: €229 million) in line with capital market expectations.
Preliminary IFRS consolidated EBT for H1 2025/26 amounted to €1,068 million (previous year: €552 million).
Dr. Björn Carsten Frenzel
End of Inside Information
08-May-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0)40 / 78 83 - 31 78
|Fax:
|+49 (0)40 / 78 83 - 31 30
|E-mail:
|k.nagayama@aurubis.com
|Internet:
|www.aurubis.com
|ISIN:
|DE0006766504
|WKN:
|676650
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2324030
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2324030 08-May-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurubis
|
08.05.26
|ROUNDUP: Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Aurubis erhöht Gewinn-Ausblick erneut nach schwächerem 1. Halbjahr (Dow Jones)
|
08.05.26
|EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an (EQS Group)
|
08.05.26
|EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook (EQS Group)
|
06.05.26
|MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.04.26
|MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Aurubis
|20.04.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|20.04.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|185,20
|-2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.