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WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

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26.08.2026 03:58:43

EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. BEABSICHTIGT DURCHFÜHRUNG EINES SQUEEZE-OUTS UND DELISTING

EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Delisting
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. BEABSICHTIGT DURCHFÜHRUNG EINES SQUEEZE-OUTS UND DELISTING

26.08.2026 / 03:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. BEABSICHTIGT DURCHFÜHRUNG EINES SQUEEZE-OUTS UND DELISTING

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien, 26. August 2026

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (die “Bieterin”) hat heute die Öffentlichkeit informiert, dass sie beabsichtigt, basierend auf dem Ergebnis des freiwilligen Übernahmeangebots zur Kontrollerlangung gemäß § 25a ÜbG (das “Angebot”), welches für rund 96,55% der Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) angenommen wurde, und unter dem Vorbehalt der Erfüllung der aufschiebenden Bedingung gemäß Punkt 4.1.3 der Angebotsunterlage (Erteilung der Genehmigung für die ausländische Direktinvestition durch die zuständige FDI-Behörde in Österreich) die erforderlichen Schritte zur Durchführung eines Squeeze-Outs nach den Bestimmungen des österreichischen Gesellschafter-Ausschlussgesetzes zu setzen.

Mit der Umsetzung dieses Squeeze-Outs wird auch ein Delisting der Gesellschaft von der Wiener Börse und der Euronext Athens verbunden sein.

 

ÜEBR DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittent:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4-8

   1230 Wien, Österreich

Kontact Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)

   Euronext Athens Exchange (main market)



Ende der Insiderinformation

26.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900QI445M00DK4407
EQS News ID: 2388672

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388672  26.08.2026 CET/CEST

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