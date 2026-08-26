AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
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26.08.2026 03:58:43
EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. BEABSICHTIGT DURCHFÜHRUNG EINES SQUEEZE-OUTS UND DELISTING
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EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Delisting
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. BEABSICHTIGT DURCHFÜHRUNG EINES SQUEEZE-OUTS UND DELISTING
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Wien, 26. August 2026
Dai Nippon Printing Co., Ltd. (die “Bieterin”) hat heute die Öffentlichkeit informiert, dass sie beabsichtigt, basierend auf dem Ergebnis des freiwilligen Übernahmeangebots zur Kontrollerlangung gemäß § 25a ÜbG (das “Angebot”), welches für rund 96,55% der Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) angenommen wurde, und unter dem Vorbehalt der Erfüllung der aufschiebenden Bedingung gemäß Punkt 4.1.3 der Angebotsunterlage (Erteilung der Genehmigung für die ausländische Direktinvestition durch die zuständige FDI-Behörde in Österreich) die erforderlichen Schritte zur Durchführung eines Squeeze-Outs nach den Bestimmungen des österreichischen Gesellschafter-Ausschlussgesetzes zu setzen.
Mit der Umsetzung dieses Squeeze-Outs wird auch ein Delisting der Gesellschaft von der Wiener Börse und der Euronext Athens verbunden sein.
ÜEBR DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.
Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien, Österreich
Kontact Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
Website: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)
Euronext Athens Exchange (main market)
Ende der Insiderinformation
26.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|marketing@austriacard.com
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|ISIN:
|AT0000A325L0
|WKN:
|A3D5BK
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|EQS News ID:
|2388672
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2388672 26.08.2026 CET/CEST
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