EQS-Adhoc: Avemio AG: Aufstockung Beteiligung

EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Avemio AG: Aufstockung Beteiligung



30.03.2023 / 14:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Avemio AG, Düsseldorf (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P) meldet die Aufstockung ihrer indirekten Beteiligung an der Janusz Rupik Professionelle Videotechnik Polska Sp. z o.o. (PVP) mit Sitz in Siemianowice Slaskie, Polen durch Übernahme von 2.820 neuen Geschäftsanteilen (= 1.410.000 z) der PVP aus einer Kapitalerhöhung. Die Übernahme der Geschäftsanteile erfolgt durch ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Teltec AG, Wiesbaden. Da die Teltec AG über ihre 100-prozentige Tochter VDH Video Data Handels GmbH, Hamburg bereits 139 Geschäftsanteile (= 48,77%) an der PVP hält, steigt die indirekte Beteiligung der Teltec AG und damit der Avemio AG an der PVP auf 95,30 Prozent. Die restlichen Anteile an der PVP hält deren Gründer und Geschäftsführer Janusz Rupik. Die Aufstockung der Beteiligung ist Bestandteil der internationalen Expansionsstrategie der Avemio-Gruppe. Kontakt: Ralf P. Pfeffer Vorstand admin@Avemio.de

Zur Avemio AG Die Avemio AG ist mit ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Teltec AG die umsatzstärkste Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt. Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.432.150 Inhaberaktien aufgeteilt, die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert sind. Gegenstand der Unternehmensgruppe ist der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment, zugehöriger Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. Die Teltec AG hat ein Grundkapital in Höhe von 3.297.000,00 Euro. Die Teltec AG hält jeweils 100 % der Geschäftsanteile an den folgenden Gesellschaften VCT Videocation Creative Tools GmbH, VDH Video Data Handels GmbH, VDT Video Data Technik GmbH, BPM Broadcast & Professional Media GmbH und erzielt in der Gruppe einen Umsatz von über 100 Mio. Euro. Zur Janusz Rupik Professionelle Videotechnik Polska Sp. z o.o Die 1998 gegründete Janusz Rupik Professionelle Videotechnik Polska Sp. z o.o. ist eins der führenden Handelsunternehmen für professionelle Film- und Fernsehtechnik in Polen, das unter dem Brand creative tools einen der führenden Webshops des Landes für professionelle Medientechnik betreibt. Zu den Kunden der PVP zählen alle polnischen Fernsehanstalten und Bewegtbildproduzenten. Die Gesellschaft hat in 2021 einen Umsatz von mehr als 20 Mio. z generiert und mittlerweile ein Kapital von 1.552.500 z. 30.03.2023 14:00 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache: Deutsch Unternehmen: Avemio AG Königsallee 60F 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: 021188284118 E-Mail: admin@Avemio.de Internet: www.Avemio.de ISIN: DE000A2LQ1P6 WKN: A2LQ1P Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung EQS News-Service Düsseldorf, den 30. März 2023 30.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

