Avemio Aktie
WKN DE: A40KY5 / ISIN: DE000A40KY59
|
06.02.2026 17:52:44
EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG
|
EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Der Vorstand der Teltec AG hat heute beschlossen, im Laufe des Tages die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG beim zuständigen Insolvenzgericht zu beantragen. Ziel des Verfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, welche den dauerhaften Fortbestand der Teltec AG gewährleisten und im Wesentlichen durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten eine nachhaltige Fortführung ermöglichen soll.
Obschon mit der Teltec AG seit dem Jahr 2023 ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und es sich um eine wesentliche Beteiligung der Avemio AG handelt, erwartet der Vorstand der Avemio AG derzeit nicht, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG Auswirkungen auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG haben wird. Da dies im Ergebnis jedoch wesentlich von dem Verlauf des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens abhängt, wird der Vorstand der Avemio AG fortlaufend und engmaschig das Vorliegen eines etwaigen Insolvenzantragsgrundes auch auf Ebene der Avemio AG prüfen.
Investor Relations
Mainz-Kastel, den 6. Februar 2026
Der Vorstand
ISIN: DE000A2LQ1P6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München
Ende der Insiderinformation
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Avemio AG
|Peter-Sander-Str. 41c
|55252 Mainz-Kastel
|Deutschland
|Telefon:
|06134 584480
|E-Mail:
|ir@avemio.com
|Internet:
|www.avemio.com
|ISIN:
|DE000A40KY59
|WKN:
|A40KY5
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2272836
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272836 06.02.2026 CET/CEST
