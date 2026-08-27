Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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27.08.2026 06:40:04
EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026
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EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR
Bajaj Mobility AG: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026
Mattighofen, 27. August 2026
Die Bajaj Mobility AG setzte die operative Erholung im ersten Halbjahr 2026 fort und erreichte gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine deutliche Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 65,0 % auf
Das EBITDA verbesserte sich im H1/26 auf EUR 37,6 Mio. nach EUR -183,3 Mio.² gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge belief sich im H1/26 auf 5,4 %. Das EBIT verbesserte sich im H1/26 auf EUR -24,8 Mio. nach EUR -256,3 Mio.² im H1/25.
Im Q2/26 lag das EBITDA bei EUR 32,0 Mio.; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8,7%. Das EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 um EUR 166,0 Mio. von EUR -164,7 Mio.² im Q2/25 auf EUR 1,3 Mio. und war damit erstmals seit Abschluss der insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahren wieder positiv.
Der Free Cashflow verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR -22,1 Mio. nach EUR -38,5 Mio. im H1/25. Das Eigenkapital beträgt EUR 339,9 Mio. mit einer Eigenkapitalquote von 21,5 %.
Die weltweiten Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler wurden seit Jahresbeginn in Summe um 10.190 Stück reduziert und auf ein stabiles Niveau gebracht.
Der Halbjahresfinanzbericht 2026 ist auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen
Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium-Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei- und Dreirad-Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen- und Offroad-Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Mag. Christoph Brennsteiner, MBA
Tel: +43 676 7912567
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Website: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI
[1] Der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS
[2] Exkl. Sanierungsgewinn in Höhe von EUR 1.187 Mio.
Ende der Insiderinformation
27.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7742-6000
|Fax:
|+43 (0)7742-6000300
|E-Mail:
|ir@bajajmobility.com
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|5299008TBI1EUJJSWP89
|EQS News ID:
|2389350
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2389350 27.08.2026 CET/CEST
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