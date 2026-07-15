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15.07.2026 20:14:04

EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026

EQS-Ad-hoc: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis
Bajaj Mobility AG: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026

15.07.2026 / 20:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR           

 

 

Mattighofen, 15. Juli 2026

 

 

Bajaj Mobility AG: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026

 

  • Umsatz Bajaj Mobility AG Q2/26: EUR 370 Mio. vs. EUR 231 Mio. Q2/25
  • Umsatz Motorradsegment erstes Halbjahr 2026: EUR 700 Mio. vs. erstes Halbjahr 2025 EUR 373 Mio.
  • Motorrad-Absatz Q2/26: 48.672 Stück (+71 % vs. 28.471 Q2/25)
  • Bajaj Mobility AG EBITDA-Marge Q2/26: rund 8,7 % (vs. minus 55,6 % in Q2/25) (*)


Die Bajaj Mobility AG verkaufte im zweiten Quartal 2026 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS außerhalb des indischen Marktes, was einer Steigerung von 71 % im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung von 21 % im Vergleich zum ersten Quartal 2026 entspricht.

 

In Summe wurden im ersten Halbjahr 2026 89.004 Motorräder außerhalb des indischen Marktes abgesetzt. Darüber hinaus wurden über den strategischen Partner Bajaj Auto 58.568 Motorräder (Vorjahr: 34.950) verkauft. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 147.572 Motorräder weltweit verkauft (Vorjahr: 81.336), was einer Steigerung von 81 % entspricht.

 

Der Umsatz im Motorradsegment konnte nach EUR 330 Mio. im ersten Quartal auf EUR 370 Mio. im zweiten Quartal gesteigert werden, was einem Anstieg von 80 % im Vergleich zu Q2/25 (EUR 205 Mio.) entspricht. In Summe erreichte die Bajaj Mobility AG im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz im Motorradsegment von rund EUR 700 Mio., nach EUR 373 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

 

Im zweiten Quartal 2026 erwartet die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von rund 8,7 % nach minus 55,6 % im zweiten Quartal 2025 (*).

Im ersten Halbjahr 2026 erwartet die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von rund 5,4 % nach minus 43,3 % im ersten Halbjahr 2025 (*).

 

Die dargestellten Kennzahlen sind vorläufig. Die Veröffentlichung der Halbjahresfinanzzahlen erfolgt planmäßig am 27. August 2026.

 

(*) abzüglich Sanierungsgewinn

 

 

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) ist ein globaler Marktführer im Bereich Premiummotorräder und die börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Limited, dem weltweit wertvollsten Unternehmen für Zwei- und Dreiräder. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint Bajaj Mobility AG einige der ikonischsten und leistungsorientiertesten Marken der globalen Motorradbranche – KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS. Mit Hauptsitz in Österreich stellt das Unternehmen eine Spitze europäischer technischer Exzellenz in Hochleistungsrennmotorrädern, Straßen- und Geländemotorrädern sowie reiseorientierten Modellen dar, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Mit einer etablierten Präsenz in diesen Segmenten in mehr als 70 Ländern ist Bajaj Mobility AG bekannt für ihre innovative Technik und ihr starkes Produktportfolio. Über die Muttergesellschaft Bajaj Auto Limited profitiert die Gruppe von umfassender technologischer Expertise und einem weltweiten Vertriebsnetz, was eine entschlossene Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht. Gemeinsam setzt die Gruppe weiterhin Maßstäbe in Leistung, Qualität und globaler Reichweite in der internationalen Motorradbranche.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation

15.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89
EQS News ID: 2366540

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
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