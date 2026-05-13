EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Zwischenbericht Q1 2026

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Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Zwischenbericht Q1 2026



13.05.2026 / 06:39 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Mattighofen, 13. Mai 2026

Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG):

Zwischenbericht Q1 2026

Deutliches Umsatzwachstum: EUR 331,3 Mio. (+70,2% vs. Q1/25)

Motorrad-Absatz[1]: Steigerung um +125,1% auf 40.332 Einheiten

Motorrad-Umsatz stieg sogar um +151,6% auf EUR 272,4 Mio.

Positives EBITDA: EUR 5,5 Mio. (EUR -55,8 Mio. vs. Q1/25)

EBIT um EUR 65,5 Mio. verbessert (+71,5% vs. Q1/25)

Eigenkapital: EUR 350,7 Mio. | Eigenkapitalquote: 22,2%

Erfolgreiche Refinanzierung KTM AG: EUR 550 Mio.

Weltweite Lagerbestände weiter konsequent reduziert

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) erzielte im ersten Quartal 2026 eine deutliche operative Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Konzernumsatz stieg maßgeblich um 70,2% auf EUR 331,3 Mio.

Insgesamt wurden 40.332 Motorräder (+125,1% vs. Q1/25) abgesetzt. Der Motorrad-Umsatz konnte gegenüber dem ersten Quartal 2025 um +151,6% gesteigert werden. Das EBITDA ist mit EUR 5,5 Mio. (Q1/25: EUR -55,8 Mio.) positiv. Das EBIT verbesserte sich auf EUR -26,1 Mio. (+71,5%) und das Periodenergebnis lag bei EUR -35,1 Mio. (+67,5%).

Das Eigenkapital betrug im Q1/26 EUR 350,7 (31.12.2025: EUR 385,2 Mio.). Dies bedeutet eine Eigenkapitalquote von 22,2% (31.12.2025: 24,3%).

Die KTM AG schloss im Februar 2026 erfolgreich eine Refinanzierung in Höhe von EUR 550 Mio. mit einem internationalen Bankenkonsortium ab, die die vollständige Rückzahlung des Restrukturierungskredits der Bajaj Auto International Holdings B.V. ermöglichte und die finanzielle Basis der Gruppe erheblich stärkt.

Im Zuge der Restrukturierung wurden weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt, darunter ein Personalabbau von 500 Beschäftigten, der bis Q3/26 abgeschlossen sein soll.

Für 2026 liegt der Fokus auf der weiteren Umsetzung der Restrukturierung und der Verbesserung der Profitabilität.

Der vollständige Quartalsbericht Q1/26 ist auf der Internetseite der Gesellschaft hinterlegt und unter folgendem Link unter der Rubrik Finanzberichte abrufbar:

https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) ist ein globaler Marktführer im Bereich Premiummotorräder und die börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Limited, dem weltweit wertvollsten Unternehmen für Zwei- und Dreiräder. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint Bajaj Mobility AG einige der ikonischsten und leistungsorientiertesten Marken der globalen Motorradbranche – KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS. Mit Hauptsitz in Österreich stellt das Unternehmen eine Spitze europäischer technischer Exzellenz in Hochleistungsrennmotorrädern, Straßen- und Geländemotorrädern sowie reiseorientierten Modellen dar, ergänzt durch hochwertige WP-Komponenten. Mit einer etablierten Präsenz in diesen Segmenten und einer vertrauenswürdigen Fahrgastbasis in mehr als 70 Ländern ist Bajaj Mobility AG bekannt für ihre innovative Technik und ihr starkes Produktportfolio. Über die Muttergesellschaft Bajaj Auto Limited profitiert die Gruppe von umfassender technologischer Expertise und einem weltweiten Vertriebsnetz, was eine entschlossene Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht. Gemeinsam setzt die Gruppe weiterhin Maßstäbe in Leistung, Qualität und globaler Reichweite in der internationalen Motorradbranche.

Für weitere Informationen

Investor Relations

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

[1] Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS