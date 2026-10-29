Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
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29.10.2026 15:17:23
EQS-Adhoc: Basler AG vorläufiges 9-Monatsergebnis 2026: Erneute Prognoseerhöhung für 2026 nach anhaltend hohem Auftragseingang und starken Ergebnissen
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EQS-Ad-hoc: Basler Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 MAR
Vorläufige Geschäftszahlen / 9-Monatsbericht
Basler AG vorläufiges 9-Monatsergebnis 2026: Erneute Prognoseerhöhung für 2026 nach anhaltend hohem Auftragseingang und starken Ergebnissen
Ahrensburg, 29.10.2026 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer-Vision-Technologie, veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen setzte seinen profitablen Wachstumskurs fort und verzeichnete deutliche Zuwächse bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis.
Der Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 62 % auf 278,6 Mio. € (Vj.: 171,8 Mio. €). Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 35 % auf 227,4 Mio. € (Vj.: 168,0 Mio. €). Die Geschäftsentwicklung verlief in allen Regionen positiv, wobei insbesondere EMEA und Asien im dritten Quartal deutliche Wachstumsimpulse lieferten. Wesentliche Nachfragetreiber waren Anwendungen in der Halbleiter- und Elektronikfertigung, im Umfeld von Rechenzentren sowie in der Logistikautomation.
Auch die Profitabilität entwickelte sich sehr erfreulich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 51,1 Mio. € (Vj. ang.: 14,6 Mio. €), die EBIT-Marge erreichte 22,5 % (Vj. ang.: 8,7 %). Neben dem sehr starken operativen Geschäft, der hohen Produktionsauslastung und den umgesetzten Effizienzmaßnahmen trugen positive Sondereffekte zur Ergebnisentwicklung bei, die jedoch teilweise nicht wiederkehrend sind.
Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate, des hohen Auftragsbestands und des weiterhin positiven Nachfrageausblicks hebt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. Erwartet wird nun ein Konzernumsatz zwischen 295 Mio. € und 300 Mio. € (bisher 270 Mio. € bis 290 Mio. €) sowie eine EBIT-Marge zwischen 17,5 % und 19,5 % (bisher 12,5 % bis 14,5 %).
Die Prognose berücksichtigt die weiterhin angespannte Situation in den globalen Lieferketten sowie die etwaigen Auswirkungen der erdbebenbedingten Produktionsunterbrechung bei Sony Kumamoto. Die erwartete EBIT-Marge berücksichtigt neben der verbesserten operativen Ertragskraft auch die positiven Sondereffekte des bisherigen Geschäftsjahres sowie erfolgsabhängige Sonderzahlungen an Mitarbeitende, die im vierten Quartal berücksichtigt werden und somit noch nicht in den aufgelaufenen Zahlen enthalten ist.
Der vollständige 9-Monatsbericht wird am 4. November publiziert und kann ab diesem Zeitpunkt auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).
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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika
Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008
Kontakt:
Basler AG
Verena Fehling
Tel. 04102 463 101
Email: Verena.fehling@baslerweb.com
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