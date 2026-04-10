EQS-Adhoc: Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

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Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026



10.04.2026 / 11:45 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung



Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

Köln, 10. April 2026. Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) passt ihre Prognose für das zum 31. März 2026 abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen im Zuge der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses an. Nachdem die Jahresziele im Rahmen der Neun-Monatsmitteilung trotz sich erschwerender Rahmenbedingungen noch bestätigt worden waren, blieb das vierte Quartal (Januar bis März 2026) deutlich hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/2026 nun einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 118 bis 119 Millionen Euro (zuvor: 120 bis 125 Millionen Euro) und ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 10 bis 11 Millionen Euro (zuvor: 14 bis 16 Millionen Euro).

Ausschlaggebend für die Anpassung ist ein im Verlauf des Schlussquartals deutlich gedämpftes Konsumverhalten, das sich insbesondere im März 2026 nochmals wesentlich verschlechterte. Sich verschärfende geopolitische Konflikte und deren Auswirkungen trieben die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Anfang 2024, was die Kaufbereitschaft der Verbraucher zusätzlich belastete. Das für das Schlussquartal eingeplante Ostergeschäft blieb vor diesem Hintergrund deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dies zeigte sich auch im gesamten deutschen Buchmarkt, der sich im ersten Quartal 2026 insgesamt rückläufig zeigte und unter dem Vorjahresniveau lag.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de