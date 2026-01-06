BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|
06.01.2026 20:17:53
EQS-Adhoc: BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands
|
EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie
München, 06. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der BayWa Aktiengesellschaft hat heute in einer Sitzung über eine zukünftige personelle Ausrichtung des Vorstands ergebnisoffen beraten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Beratungen des Aufsichtsrats entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de
Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de
Ende der Insiderinformation
06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@baywa.de
|Internet:
|www.baywa.com
|ISIN:
|DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
|WKN:
|519406, 519400, A351PD
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2255656
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2255656 06.01.2026 CET/CEST
