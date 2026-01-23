BB Biotech Aktie

WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

23.01.2026 07:00:14

EQS-Adhoc: BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2025

23.01.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

23. Januar 2026

BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2025

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht über folgendes:

Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von rund CHF 578 Mio. aus (Gewinn von CHF 76 Mio. im Vorjahr). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Die Berichterstattung zum Portfolio und der vollständige Geschäftsbericht wird am 20. Februar 2026 veröffentlicht.


Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head BB Biotech
Dr. Christian Koch

Investor Relations
Rachael Burri, rbu@bellevue.ch

E-Mail: ir@bbbiotech.com
Tel.: +41 44 267 67 17

Media Relations
Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

 

www.bbbiotech.com

 

Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



Ende der Insiderinformation

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BB BIOTECH AG
Schwertstrasse 6
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 624 08 45
E-Mail: info@bbbiotech.com
Internet: www.bbbiotech.ch
ISIN: CH0038389992
WKN: A0NFN3
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
EQS News ID: 2264708

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264708  23.01.2026 CET/CEST

