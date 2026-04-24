EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht



24.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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24. April 2026

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 31. März 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten drei Monate 2026 informiert.

Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 31. März 2026 einen Verlust nach Steuern von CHF 21 Mio. aus (Verlust von CHF 241 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Der Zwischenbericht per 31. März 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Head BB Biotech Team

Dr. Christian Koch



Head Investor Relations

ir@bbbiotech.com

Rachael Burri, rbu@bellevue.ch



Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.