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23.10.2026 07:00:13

EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

EQS-Ad-hoc: BB Biotech AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

23.10.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

23. Oktober 2026

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht

Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2026 informiert.

Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2026 einen Gewinn nach Steuern von CHF 605 Mio. aus (Gewinn von CHF 106 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 175 Mio. aus (Gewinn von CHF 448 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Der Zwischenbericht per 30. September 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.

 

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head BB Biotech Team

Dr. Christian Koch

Head Investor Relations

ir@bbbiotech.com
Rachael Burri, rbu@bellevue.ch

Media Relations

Fabienne Tresch, ftr@bellevue.ch

 

www.bbbiotech.com


Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

;;;

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BB BIOTECH AG
Schwertstrasse 6
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 624 08 45
E-Mail: info@bbbiotech.com
Internet: www.bbbiotech.ch
ISIN: CH0038389992
WKN: A0NFN3
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); SIX
LEI Code: 391200MBZQNPFHIVKO34
EQS News ID: 2420562

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420562  23.10.2026 CET/CEST

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