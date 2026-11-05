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05.11.2026 09:39:53

EQS-Adhoc: Bechtle Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht

EQS-Ad-hoc: Bechtle Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Bechtle Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht

05.11.2026 / 09:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

AD HOC MELDUNG

 

Bechtle AG: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht

 

Neckarsulm, 5. November 2026 – Im dritten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen weiterhin sehr erfolgreich entwickelt. Trotz höherer Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum konnte das Geschäftsvolumen um rund 19 % auf etwa 2,44 Mrd. € zulegen. Das Vorsteuerergebnis stieg um rund 14 % auf circa 92 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort. Vor diesem Hintergrund und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nochmals anzuheben. Beim EBT erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 %. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 %, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 % bis 10 %. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 %).

Damit hebt der Vorstand die Jahresprognose nach dem 28. Juli 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an.

Prognose 2026 Neu Bisher
Geschäftsvolumen Mehr als 10 % Mehr als 10 %
Umsatz 5 % - 10 % 5 % - 10 %
EBT Mehr als 10 % 5 % - 10 %
EBT in % vom GV Leicht rückläufig Leicht rückläufig

 

Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November 2026.

 

Kontakt

 

Bechtle AG

Investor Relations

Bechtle Platz 1

74172 Neckarsulm

 

Martin Link

Telefon: +49 7132 981-4149

E-Mail: martin.link@bechtle.com



Ende der Insiderinformation

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bechtle Aktiengesellschaft
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland
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E-Mail: ir@bechtle.com
Internet: bechtle.com
ISIN: DE0005158703
WKN: 515870
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HA2QT774RUXW59
EQS News ID: 2428836

 
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2428836  05.11.2026 CET/CEST

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