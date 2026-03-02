EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen

EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen



02.03.2026 / 19:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen

Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, hat in seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen.

Das verlangsamte Wachstum des Hautpflegemarkts und das volatile konjunkturelle Umfeld wirken sich negativ auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmensbereichs Consumer aus. Trotz dieser Herausforderungen hält Beiersdorf an wichtigen geplanten strategischen Investitionen in die Marken fest, um die mittel- und langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu sichern. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 für den Unternehmensbereich Consumer einen flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und eine operative EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) leicht unter dem Vorjahresniveau.

Für den Unternehmensbereich tesa wird für das Geschäftsjahr 2026 mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und – auch bedingt durch Investitionen in strategische Wachstumsbereiche – mit einer leicht unter dem Vorjahr liegenden operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) gerechnet. Auf dieser Basis geht der Vorstand für den Konzern im Geschäftsjahr 2026 von einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) leicht unter Vorjahresniveau aus.

Im Geschäftsjahr 2025 betrug das organische Umsatzwachstum auf Konzernebene 2,4 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 14,0 %. Der Unternehmensbereich Consumer erreichte im Einklang mit der Markterwartung ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 13,6 % und der Unternehmensbereich tesa ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 16,1 %.

Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, in den nächsten zwei Jahren Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 750 Mio. Euro zurückzuerwerben. Bereits in den Jahren 2024 und 2025 hatte die Gesellschaft erfolgreich Aktienrückkaufprogramme abgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zum neuen Aktienrückkaufprogramm wird die Gesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms bekanntgeben. Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien werden in einem Umfang eingezogen, wie dies zur Durchführung des Aktienrückkaufprogramms erforderlich ist.

