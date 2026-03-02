Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
02.03.2026 19:50:34
EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen
|
EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen
Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, hat in seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen.
Das verlangsamte Wachstum des Hautpflegemarkts und das volatile konjunkturelle Umfeld wirken sich negativ auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmensbereichs Consumer aus. Trotz dieser Herausforderungen hält Beiersdorf an wichtigen geplanten strategischen Investitionen in die Marken fest, um die mittel- und langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu sichern. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 für den Unternehmensbereich Consumer einen flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und eine operative EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) leicht unter dem Vorjahresniveau.
Für den Unternehmensbereich tesa wird für das Geschäftsjahr 2026 mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und – auch bedingt durch Investitionen in strategische Wachstumsbereiche – mit einer leicht unter dem Vorjahr liegenden operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) gerechnet. Auf dieser Basis geht der Vorstand für den Konzern im Geschäftsjahr 2026 von einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) leicht unter Vorjahresniveau aus.
Im Geschäftsjahr 2025 betrug das organische Umsatzwachstum auf Konzernebene 2,4 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 14,0 %. Der Unternehmensbereich Consumer erreichte im Einklang mit der Markterwartung ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 13,6 % und der Unternehmensbereich tesa ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 % mit einer operativen EBIT-Umsatzrendite (ohne Sondereffekte) von 16,1 %.
Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, in den nächsten zwei Jahren Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 750 Mio. Euro zurückzuerwerben. Bereits in den Jahren 2024 und 2025 hatte die Gesellschaft erfolgreich Aktienrückkaufprogramme abgeschlossen.
Weitere Einzelheiten zum neuen Aktienrückkaufprogramm wird die Gesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms bekanntgeben. Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien werden in einem Umfang eingezogen, wie dies zur Durchführung des Aktienrückkaufprogramms erforderlich ist.
Kontakt:
Christopher Sheldon
Head of Investor Relations
Tel.: +49 (40) 4909 5000
E-Mail: Investor.Relations@Beiersdorf.com
Florian Dieckmann
Head of Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 4909 2001
E-Mail: cc@beiersdorf.com
Ende der Insiderinformation
02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 4909-0
|Fax:
|+49 (0)40 4909-34 34
|E-Mail:
|kontakt@Beiersdorf.com
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|ISIN:
|DE0005200000
|WKN:
|520000
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2284106
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2284106 02.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
20:55
|AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf rutscht nach schwachem Ausblick deutlich ab (dpa-AFX)
|
20:35
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (dpa-AFX)
|
20:19
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)
|
19:50
|EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen (EQS Group)
|
19:50
|EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program (EQS Group)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13:04
|Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)