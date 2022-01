EQS-Adhoc: Belimo Holding AG: Ausgezeichnetes Lieferkettenmanagement befähigt Belimo zu zweistelligem Umsatzwachstum

EQS-Ad-hoc: BELIMO Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Belimo Holding AG: Ausgezeichnetes Lieferkettenmanagement befähigt Belimo zu zweistelligem Umsatzwachstum



20.01.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 20. Januar 2022, 07:00 Uhr MEZ Medienmitteilung der Belimo-Gruppe Ausgezeichnetes Lieferkettenmanagement befähigt Belimo zu zweistelligem Umsatzwachstum



Das Jahr 2021 war hervorragend für Belimo. Alle Marktregionen verzeichneten ein zweistelliges Umsatzwachstum. Die beiden langfristigen Wachstumstreiber - die Verbesserung der Energieeffizienz des weltweiten Gebäudebestands sowie die erhöhten Anforderungen an die Raumluftqualität in Gebäuden - wurden durch den Nachholbedarf weiter verstärkt. Der daraus resultierenden starken Nachfrage konnte die Gruppe dank ihrem ausgezeichneten Lieferkettenmanagement gerecht werden. In Summe steigerte Belimo ihren Nettoumsatz in Lokalwährungen um 16.6 Prozent. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 15.7 Prozent auf CHF 765.3 Millionen. Die positive Marktentwicklung sorgte vor allem in Europa und Amerika für eine verstärkte Nachfrage. Für die Marktregion Europa betrug das Umsatzwachstum in Lokalwährungen 15.9 Prozent, für Amerika 18.1 Prozent. In der Marktregion Asien Pazifik betrug der Anstieg 14.4 Prozent. Die Nettoumsätze der Luftanwendungen wuchsen in Lokalwährungen um 15.5 Prozent, diejenigen der Wasseranwendungen um 17.9 Prozent. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2021 % Wachstum

in Lokalwährungen in % 2020 % Europa 375'556 49 15.9 322'285 49 Amerika 291'387 38 18.1 253'875 38 Asien Pazifik 98'400 13 14.4 85'067 13 Gruppe 1) 765'343 100 16.6 661'226 100 Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 2021 % Wachstum

in Lokalwährungen in % 2020 % Luft 423'381 55 15.5 368'415 56 Wasser 341'961 45 17.9 292'812 44 Total 1) 765'343 100 16.6 661'226 100 1) Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe addieren. Kapazitätserweiterungen

Das starke Wachstum im Jahr 2021 beschleunigt den im Rahmen der Belimo Wachstumsstrategie geplanten Kapazitätsausbau. Die Gruppe wird ihre Kapazitäten in der Produktion, Logistik und Customization über die nächsten Jahre mit höheren Investitionen in allen Marktregionen erweitern. Entsprechende Projekte wurden 2021 bereits eingeleitet: - In der Marktregion Europa hat Belimo einen Vertrag zum Kauf eines Grundstücks neben dem bestehenden Gebäude in Hinwil (Schweiz) unterzeichnet, um Erweiterungen in Logistik und Customizing Rechnung zu tragen. - In der Marktregion Amerika wurden am Standort Danbury (USA) die Kapazitäten in der Logistik erweitert, um Platz für künftiges Wachstum zu schaffen und weiterhin eine hohe Liefertermintreue zu gewährleisten. - In der Marktregion Asien Pazifik hat Belimo ihren bestehenden Standort in Schanghai (China) gekauft, um zusätzliche Kapazitäten und Flächen für Lagerung, Customizing, Logistik und Büros bereitzustellen.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Klappenantriebs-, Regelventil- und Sensor/Zählerlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von CHF 765 Millionen und beschäftigt rund 2'000 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Geschäftsbericht 2021 /

Medien- und Finanzanalystenkonferenz 7. März 2022 Generalversammlung 2022 28. März 2022

