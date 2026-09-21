Berentzen-Gruppe Aktie

Berentzen-Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 520160 / ISIN: DE0005201602

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 07:29:53

EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Berentzen-Gruppe AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie

21.09.2026 / 07:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 21. September 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) („BGAG“ oder die „Gesellschaft“) hat eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Sazerac Company, Inc. („Sazerac“) sowie mit der Blitz 26-877 GmbH (zukünftig: Sazerac Germany Holding GmbH) (der „Bieter“), eine unmittelbare Tochtergesellschaft von Sazerac, abgeschlossen. Der Bieter beabsichtigt, wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots im Sinne von § 29 Abs. 1 WpÜG für sämtliche Aktien der BGAG an die Aktionäre der Gesellschaft zu unterbreiten.

Sazerac ist ein familiengeführtes Unternehmen für Spirituosen, das 1850 in New Orleans gegründet wurde und heute seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten von Amerika hat. Nach eigenen Angaben erzielte Sazerac im Kalenderjahr 2025 einen Nettoumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar.

Der Angebotspreis beträgt 5,55 Euro in bar je Aktie der Gesellschaft. Dies entspricht einer Prämie von rund 68 % auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie in XETRA während der letzten drei Monate vor dem 16. September 2026.

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Aktien der BGAG plus eine Aktie. Der Vollzug wird vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen in Q4 2026 erwartet. Nach erfolgreichem Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt der Bieter ein Delisting der BGAG. Der Vorstand beabsichtigt, vorbehaltlich seiner gesetzlichen Pflichten, ein solches Delisting zu unterstützen.

Wesentliches Ziel der Transaktion ist es, durch den Zusammenschluss strategische Vorteile zu generieren, insbesondere im Hinblick auf die Synergien und Wachstumschancen, die sich aus der Bündelung der Kompetenzen und der geografischen Präsenzen von Sazerac und der BGAG ergeben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die beide dem Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung zugestimmt haben, sind der Ansicht, dass die beabsichtigte Transaktion im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihren Mitarbeitenden und anderer Interessengruppen liegt. Sie unterstützen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich einer Prüfung der vom Bieter zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Angebotsunterlage wird vom Bieter erstellt und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bafin“) zur Prüfung vorgelegt. Nach Gestattung durch die Bafin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht und unter www.sazerac-offer.com zur Verfügung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat werden ihre gemeinsame begründete Stellungnahme unverzüglich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang informieren.
 

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

 Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

 

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de

 

 



Ende der Insiderinformation

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-372
E-Mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
LEI Code: 529900M158OU8D7KIY26
EQS News ID: 2401906

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401906  21.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berentzen-Gruppe AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Berentzen-Gruppe AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berentzen-Gruppe AG 5,54 24,22% Berentzen-Gruppe AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen