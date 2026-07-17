EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2026 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2026 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026



17.07.2026 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 17. Juli 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2026 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein bereinigtes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 0,6 Mio. Euro (H1/2025: 3,2 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 4,9 Mio. Euro (H1/2025: 7,4 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 71,0 Mio. Euro (H1/2025: 79,9 Mio. Euro) belaufen.

Die im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum schwächere Entwicklung der wesentlichen Ertragskennziffern hat sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Ursächlich dafür ist nach wie vor insbesondere ein geringeres Absatzvolumen auf dem deutschen Markt vor dem Hintergrund anhaltender Konsumzurückhaltung.

Als Reaktion auf das veränderte Verbraucherverhalten hat die Unternehmensgruppe im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie „BERENTZEN EVOLVE 2030“ bereits mehrere Initiativen auf den Weg gebracht. Dazu gehört unter anderem die Einführung der Marke Juma und eine umfassende Neugestaltung der Marke Puschkin. Positive Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis, die sich aus diesen Maßnahmen sowie aus weiteren Produktinnovationen ergeben, werden voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 sichtbar werden.

Vor dem Hintergrund dessen aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft im Zuge der Erstellung des Konzern-Halbjahresfinanzberichts 2026 zugleich ihre mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025 am 26. März 2026 getroffene Prognose zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 151,0 bis 156,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose: 163,0 bis 173,0 Mio. Euro; 2025: 162,9 Mio. Euro), ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose: 7,0 bis 9,0 Mio. Euro; 2025: 8,5 Mio. Euro) und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 12,4 bis 13,9 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose: 16,1 bis 18,1 Mio. Euro; 2025: 17,1 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und zur aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 werden planmäßig am 13. August 2026 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 32f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

Telefax: +49 (0) 5961 502 268

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

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