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WKN DE: 520160 / ISIN: DE0005201602

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19.10.2026 15:07:33

EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2026

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2026

19.10.2026 / 15:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Haselünne, 19. Oktober 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2026 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2026

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2026 ein bereinigtes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 1,3 Mio. Euro (9M 2025: 5,6 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 7,9 Mio. Euro (9M 2025: 12,0 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 107,6 Mio. Euro (9M 2025: 119,4 Mio. Euro) belaufen.

Die in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum schwächere Entwicklung der wesentlichen Ertragskennziffern hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Ursächlich dafür ist nach wie vor insbesondere ein geringeres Absatzvolumen auf dem deutschen Markt vor dem Hintergrund anhaltender Konsumzurückhaltung.

Die am 17. Juli 2026 aktualisierte und mit der Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresfinanzbericht am 13. August 2026 bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert bestehen. Demnach prognostiziert die Berentzen-Gruppe Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 151,0 bis 156,0 Mio. Euro, ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 3,5 bis 5,0 Mio. Euro und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 12,4 bis 13,9 Mio. Euro.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2026 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zu den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2026 werden planmäßig am 22. Oktober 2026 mit dem Zwischenbericht 9M 2026 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 32f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

 

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

 Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon: +49 (0) 5961 502 0

Telefax: +49 (0) 5961 502 268

E-Mail: info@berentzen.de

Internet: www.berentzen-gruppe.de

 

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-372
E-Mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201602
WKN: 520160
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900M158OU8D7KIY26
EQS News ID: 2418160

 
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2418160  19.10.2026 CET/CEST

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