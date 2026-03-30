Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie

BHB Brauholding Bayern-Mitte für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CRQD / ISIN: DE000A1CRQD6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 12:06:04

EQS-Adhoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: Veränderung im Vorstand

30.03.2026 / 12:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN

NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt

(ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD)

Segment m:access Börse München

Ingolstadt, 30. März 2026

Veränderung im Vorstand

Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen.

Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt.

Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit.

Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung.

Unternehmensprofil

 

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.

 

Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.

 

Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.

 

Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de

 

Kontakt:

Franz Katzenbogen

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 205

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de

 

 

Gerhard Bonschab

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 201

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de

 

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN

NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt

(ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD)

Segment m:access Börse München

Ingolstadt, 30. März 2026

Veränderung im Vorstand

Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen.

Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt.

Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit.

Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung.

Unternehmensprofil

 

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.

 

Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.

 

Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.

 

Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de

 

Kontakt:

Franz Katzenbogen

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 205

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de

 

 

Gerhard Bonschab

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 201

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de

 

 

Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN

NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt

(ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD)

Segment m:access Börse München

Ingolstadt, 30. März 2026

Veränderung im Vorstand

Der Aufsichtsrat der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolge-regelung Veränderungen im Vorstand vorzunehmen.

Herr Gerhard Bonschab, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Logistik, scheidet entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen planmäßig mit Ablauf des 30.09.2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Guido Grebe mit Wirkung zum 01. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit dem Ressort Vertrieb, Marketing und Logistik bestellt.

Herr Grebe verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Lebens-mittelindustrie, insbesondere im Getränkesegment. Er bringt damit umfassende Expertise sowie ein tiefes Verständnis der relevanten Markt- und Branchenstrukturen für seine Tätigkeit im Vorstand einer Brauereigruppe mit.

Der Vorstandswechsel erfolgt im Rahmen einer ordnungsgemäßen und pflichtgemäßen Unternehmensplanung.

Unternehmensprofil

 

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 10,5 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 63 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.

 

Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.

 

Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst neun Weißbier-, 27 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 17 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.

 

Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de

 

Kontakt:

Franz Katzenbogen

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 205

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de

 

 

Gerhard Bonschab

Vorstandsmitglied 

Tel:  +49 (0)841 631 201

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de

 

 

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Manchinger Str. 95
85053 Ingolstadt
Deutschland
Telefon: (0)841 631-0
Fax: (0)841 631-211
E-Mail: info@bhb-ag.de
Internet: www.bhb-ag.de
ISIN: DE000A1CRQD6
WKN: A1CRQD
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München
EQS News ID: 2300200

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300200  30.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 2,12 0,00% BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX schwächer -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen