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08.04.2026 12:37:13

EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 und Konzernumsatz für das erste Quartal 2026

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Dividenden/Geschäftszahlen / Quartal
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 und Konzernumsatz für das erste Quartal 2026

08.04.2026 / 12:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 und Konzernumsatz für das erste Quartal 2026

Hamburg, 08. April 2026 – Der Bijou Brigitte-Konzern erwirtschaftete nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn vor Ertragsteuern i.H.v. 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR*).

Auf dieser Basis werden Aufsichtsrat und Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG – unter dem Vorbehalt der Verifizierung des Konzernergebnisses durch die Wirtschaftsprüfer – der Hauptversammlung am 23. Juni 2026 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Basisdividende von 3,50 EUR je Stückaktie sowie darüber hinaus eine Sonderdividende i.H.v. 2,50 EUR je Stückaktie zu beschließen. Auf Basis des Jahresschlusskurses 2025 (Xetra) von 41,30 EUR entspräche dies einer Dividendenrendite von insgesamt 14,5 %.

Der Umsatz des Bijou Brigitte-Konzerns lag in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres vorläufigen Zahlen zufolge bei 65,2 Mio. EUR und damit 1,7 % unter dem Umsatz des entsprechenden Quartals im Vorjahr (Q1 2025: 66,3 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die weiterhin gedämpfte Konsumstimmung in Deutschland zurückzuführen.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2025 werden im April 2026 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 23. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant.

 

(*Vorjahreswerte wurden gemäß IAS 8 angepasst)

 

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Telefon: +49 (0) 40 606 09 – 3250  

E-Mail:  ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com



Ende der Insiderinformation

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305050

 
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2305050  08.04.2026 CET/CEST

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