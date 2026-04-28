EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis 2025 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

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Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis 2025 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026



28.04.2026 / 11:12 CET/CEST

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Bijou Brigitte: Konzernergebnis 2025 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Hamburg, 28. April 2026 – Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 wurde bei einem Konzernumsatz von 338,0 Mio. EUR ein Konzernergebnis vor Steuern von 34,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 23,7 Mio. EUR.

Unter der Annahme, dass es im Jahresverlauf zu keinen weiteren größeren wirtschaftlichen oder politischen Verwerfungen kommt, der allgemeine Preisanstieg stabil bleibt und sich die Konsumentenstimmung nicht weiter eintrübt, wird der Umsatz des Bijou Brigitte-Konzerns im Geschäftsjahr 2026 zwischen 330,0 Mio. EUR und 350,0 Mio. EUR liegen (Geschäftsjahr 2025: 338,0 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern wird zwischen 25,0 Mio. EUR und 35,0 Mio. EUR erwartet (Geschäftsjahr 2025: 34,7 Mio. EUR). Für das Vorratsvermögen zum Stichtag 31. Dezember 2026 wird ein Betrag zwischen 72,0 Mio. EUR und 82,0 Mio. EUR prognostiziert (31. Dezember 2025: 74,6 Mio. EUR). Unter der Annahme, dass die kurzfristigen und langfristigen Schulden über dem Vorjahresniveau liegen und keine weiteren eigenen Aktien zurückgekauft werden, rechnet der Konzern für das Jahr 2026 mit einer Eigenkapitalquote zwischen 52,0 % und 55,0 % (2025: 56,2 %). Das Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2026 wird zwischen 7,0 Mio. EUR und 12,0 Mio. EUR (2025: 7,6 Mio. EUR) betragen. Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2026 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen (31. Dezember 2025: 904 Filialen).

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2025 werden am 30. April 2026 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 23. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant.

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