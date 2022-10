EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Umsatzmeldung zum 30. September 2022

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Umsatzmeldung zum 30. September 2022



07.10.2022 / 10:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bijou Brigitte: Umsatzmeldung zum 30. September 2022

Hamburg, 07. Oktober 2022 In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erzielte der Bijou Brigitte-Konzern vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz in Höhe von 220,1 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 52,2 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (30. September 2021: 144,6 Mio. EUR), der auch auf die Lockdown-Phase in Deutschland im Vergleichszeitraum des Jahres 2021 zurückzuführen ist.

Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2022 905 Filialen (31. Dezember 2021: 926 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich leicht unter dem Vorjahresniveau liegen.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com