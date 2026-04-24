EQS-Adhoc: Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus

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Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus



24.04.2026 / 09:04 CET/CEST

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Bitcoin Group SE: Aufsichtsrat bestellt Anton Langbroek in den Vorstand – Michael Nowak scheidet aus



Herford, 24. April 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Anton Langbroek mit Wirkung zum 01. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands der Bitcoin Group SE bestellt. Er folgt auf Herrn Michael Nowak, der sein Amt auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 30. April 2026 niederlegt.

Herr Langbroek wird seine Tätigkeit im Vorstand der Bitcoin Group SE zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstand der Tochtergesellschaft futurum bank AG ausüben.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Nowak für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. Während seiner Amtszeit hat er die strategische und operative Entwicklung der Bitcoin Group SE maßgeblich geprägt.

Mit Herrn Langbroek gewinnt die Bitcoin Group SE einen erfahrenen Manager mit umfassender Expertise in den Bereichen digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmärkte.



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