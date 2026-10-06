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06.10.2026 17:05:13

EQS-Adhoc: Bitcoin Group SE: Bafin verweigert beantragte MiCAR-Zulassung der futurum bank AG

EQS-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Bitcoin Group SE: Bafin verweigert beantragte MiCAR-Zulassung der futurum bank AG

06.10.2026 / 17:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bitcoin Group SE: Bafin verweigert beantragte MiCAR-Zulassung der futurum bank AG

Herford, 06. Oktober 2026 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den am 27. Juni 2025 gestellten Antrag ihrer Tochtergesellschaft futurum bank AG auf Erteilung einer Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gemäß Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) verweigert hat. Nach entsprechender Vorab-Information erwartet die futurum bank AG jederzeit die formelle Zustellung des Bescheids.

Die Bafin weist darauf hin, dass ihre bisherige Duldung der Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen durch die futurum bank AG nicht mehr besteht.

Die Zulassungsverweigerung hat maßgebliche Auswirkungen auf das künftige Geschäftsmodell der von der futurum bank AG betriebenen Plattform Bitcoin.de. Bereits aufgrund der bisherigen Verzögerung des Zulassungsverfahrens von mehr als 15 Monaten hat sich die Geschäftsleitung der futurum bank AG auf die Möglichkeit einer Verweigerung vorbereitet. Das operative Handelsgeschäft ruht maßgeblich seit dem 12. Juni 2026. Die futurum bank AG beabsichtigt eine Kooperationsvereinbarung mit einem in Deutschland ansässigen regulierten Institut abzuschließen. So soll Kundinnen und Kunden zeitnah der Handel über die technisch erneuerte bitcoin.de-App ermöglicht werden. Dabei soll zunächst das Institut als Handelspartner der Kundinnen und Kunden fungieren und eine weitere in Deutschland ansässige regulierte Partei als Verwahrer. Weitere Details hierzu plant die futurum bank AG den Kundinnen und Kunden zeitnah über die Website bitcoin.de mitzuteilen.

Die Bitcoin Group SE und die futurum bank AG prüfen derzeit die Entscheidung der Bafin, gegen die binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden kann. Es bleibt der futurum bank AG zudem unbenommen, künftig erneut die Zulassung zu beantragen.

Die futurum bank AG verwahrt die Vermögenswerte der Kunden bis zur Übertragung auf den alternativen regulierten Verwahrer weiterhin sicher. Sämtliche Ansprüche der Kunden bleiben uneingeschränkt bestehen.

Die Bitcoin Group SE wird den Kapitalmarkt über wesentliche weitere Entwicklungen unverzüglich informieren.

Kontakt:

Bitcoin Group SE
Luisenstraße 4
32051 Herford
E-Mail: ir2026@bitcoingroup.com
Telefon: +49.5221.69435.20
Telefax: +49.5221.69435.25
Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49.89.1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bitcoin Group SE
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32052 Herford
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Fax: +49.5221.69435.25
E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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EQS News ID: 2411354

 
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