EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots

Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots



18.12.2025 / 10:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 18. Dezember 2025 – Die PartnerFonds AG i.L. („PartnerFonds“) hat heute das Ergebnis des Aktientauschangebotes veröffentlicht, mit dem PartnerFonds ihren Aktionären angeboten hat, Aktien der PartnerFonds gegen die von PartnerFonds gehaltenen Aktien der Blue Cap AG („Blue Cap“) zu tauschen, und den Vorstand der Blue Cap über die Annahmequote des Aktientauschangebots informiert.

Nach Mitteilung der PartnerFonds wurde das Aktientauschangebot für insgesamt 806.336 (dies entspricht 66 %) der von der PartnerFonds gehaltenen 1.217.076 Aktien der Blue Cap angenommen.

Der Aktientausch ist mit Einbuchung der Blue Cap-Aktien in die Depots derjenigen Aktionäre der PartnerFonds, die das Tauschangebot angenommen haben, vollzogen. Dies soll voraussichtlich bis zum Ende des Jahres geschehen.

Der Anteil der von PartnerFonds gehaltenen Blue Cap-Aktien, der sich vor der Veröffentlichung des Aktientauschangebotes auf 27,1 % des Grundkapitals der Blue Cap belief, wird sich nach Vollzug des Aktientauschangebotes auf sodann ca. 9,2 % des Grundkapitals der Blue Cap reduzieren. PartnerFonds ist nach Vollzug des Aktientausches somit nicht mehr der größte Einzelaktionär der Blue Cap.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

