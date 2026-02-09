BVB Aktie
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2025/2026
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 31. Dezember 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 14,4 Mio. auf EUR 23,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 8,8 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um EUR 32,7 Mio. auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse konnten um EUR 1,9 Mio. auf EUR 246,4 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 244,5 Mio.) leicht gesteigert werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
