BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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05.11.2026 13:02:53
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal (Q1) 2026/2027
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EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Borussia Dortmund startet mit leicht gestiegenen Konzernumsatzerlösen in das Geschäftsjahr 2026/2027. Mit EUR 107,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 107,0 Mio.) liegen die Erlöse trotz des im Vorjahresquartal enthaltenen Sondereffekts aus der FIFA Klub-WM 2025 von rund EUR 11,2 Mio. auf Vorjahresniveau. Die Prognose für das Konzernjahresergebnis 2026/2027 von EUR 0 Mio. bis EUR 10 Mio. hält Borussia Dortmund aufrecht. Der Rückgang der Ergebniskennzahlen im ersten Quartal ist im Wesentlichen auf das im Vorjahresquartal um EUR 33,0 Mio. höhere Ergebnis aus Transfergeschäften zurückzuführen.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2429246
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2429246 05.11.2026 CET/CEST
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