BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
09.02.2026 14:20:14
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund reports preliminary figures for the first half (H1) of the 2025/2026 financial year
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Key word(s): Results / Half year
In the first half of the 2025/2026 financial year (1 July 2025 – 31 December 2025), Borussia Dortmund's consolidated earnings before taxes (EBT) rose by EUR 14.4 million to EUR 23.2 million (first half of the previous year: EUR 8.8 million). This is due primarily to a rise in net transfer income, which increased by EUR 32.7 million from EUR 22.2 million in the first half of the previous year to EUR 54.9 million. Consolidated revenue rose slightly by EUR 1.9 million to EUR 246.4 million (first half of the previous year: EUR 244.5 million).
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
End of Inside Information
09-Feb-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2273456
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2273456 09-Feb-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
14:43
|Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an (dpa-AFX)
|
14:20
|EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2025/2026 (EQS Group)
|
14:20
|EQS-Adhoc: Borussia Dortmund reports preliminary figures for the first half (H1) of the 2025/2026 financial year (EQS Group)
|
08.02.26
|ROUNDUP: BVB gewinnt glücklich - Wichtige Punkte im Kampf um CL-Platz (dpa-AFX)
|
08.02.26
|Guirassy rettet BVB beim glücklichen 2:1 in Wolfsburg (dpa-AFX)
|
07.02.26
|BVB-Aktie: Kapitän Emre Can anscheinend länger verletzt (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,26
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.