BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
07.11.2025 13:13:13
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund reports preliminary figures for the first quarter (Q1) of the 2025/2026 financial year
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Key word(s): Quarter Results/Preliminary Results
In the first quarter of the 2025/2026 financial year (1 July 2025 – 30 September 2025), Borussia Dortmund's consolidated earnings before taxes (EBT) rose by EUR 23.9 million to EUR 25.6 million (prior-year quarter: EUR 1.7 million). This is due primarily to a rise in net transfer income, which increased by EUR 33.6 million as against the prior-year quarter to EUR 52.9 million. Consolidated revenue remained level year-on-year, at EUR 107.0 million (prior-year quarter: EUR 107.3 million).
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
End of Inside Information
07-Nov-2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2226122
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2226122 07-Nov-2025 CET/CEST
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
