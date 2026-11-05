BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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05.11.2026 13:02:53
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund reports preliminary figures for the first quarter (Q1) of the 2026/2027 financial year
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EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Key word(s): Results / Quarter
Borussia Dortmund kicked off the 2026/2027 financial year with a slight increase in consolidated revenue. At EUR 107.4 million (prior-year quarter: EUR 107.0 million), income remained roughly level year on year, even though non-recurring income of approximately EUR 11.2 million had been generated in the prior-year quarter in connection with the 2025 FIFA Club World Cup. Borussia Dortmund is sticking to its consolidated net profit forecast for 2026/2027 of EUR 0 million to EUR 10 million. The decline in Q1 earnings was due primarily to the fact that net transfer income had been EUR 33.0 million higher in the same quarter of the previous year.
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
End of Inside Information
05-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2429246
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2429246 05-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
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