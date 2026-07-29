EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands

EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands



29.07.2026 / 14:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

BRAIN Biotech AG bestellt Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 als neuen Vorsitzenden des Vorstands

Zwingenberg, Deutschland, 29. Juli 2026 – Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; „BRAIN“ oder „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft Dr. Sven K. Weber zum 01. Oktober 2026 für drei Jahre als neuen Vorsitzenden des Vorstands (CEO) bestellt. Dr. Weber (44) hat seit 2011 in verschiedenen Führungspositionen bei der BASF SE gearbeitet. Dr. Weber löst Adriaan Moelker ab, der nach mehr als sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG planmäßig in den Ruhestand tritt.



Mitteilende Person:

Martina Schuster

BRAIN Biotech AG

– Investor Relations –

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg

Deutschland

www.brain-biotech-group.com

Investor Relations Office

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brainbio.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder freigegeben werden. Diese Mitteilung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.