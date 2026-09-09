BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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09.09.2026 13:12:52
EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro
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EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Sonstiges
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BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro
Zwingenberg, Deutschland, 09. September 2026 – Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; „BRAIN“ oder „Gesellschaft“) erhält eine weitere bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro. Die Zahlung resultiert aus dem Erreichen eines wesentlichen Entwicklungsmeilensteins beim investigativen Pharmawirkstoff Deucrictibant. Grundlage ist die Monetarisierungsvereinbarung über Lizenzrechte mit Royalty Pharma vom 20. September 2024. Durch die erzielten klinischen Fortschritte erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit für weitere zukünftige regulatorische sowie kommerzielle Meilensteinzahlungen von Royalty Pharma an die BRAIN Biotech AG in Höhe von bis zu 96,65 Millionen Euro deutlich. Die dadurch gestiegene wirtschaftliche Attraktivität der Vereinbarung, die aus deutlich verbesserten Erfolgsaussichten des Programms resultiert, führt zu einer Neubewertung der Verbindlichkeiten aus der Monetarisierungsvereinbarung mit Royalty Pharma nach IFRS 9. Dieser Bewertungseffekt hat eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung des Finanzergebnisses in der GuV im Jahresabschluss 2025/26 zur Folge und kann bis zu 28 Millionen Euro betragen. Über die Gesamtlaufzeit der Monetarisierungsvereinbarung mit Royalty Pharma werden sich diese anfänglich negativen Buchungseffekte jedoch mindestens wieder vollständig kompensieren. Die Gesellschaft rechnet unverändert in diesem Geschäftsjahr mit einem bereinigten Konzern-EBITDA um den Break-Even-Punkt.
Mitteilende Person:
Martina Schuster
www.brain-biotech-group.com
Investor Relations Office
Tel.: +49-(0)-6251-9331-0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BRAIN Biotech AG
|Darmstädter Straße 34-36
|64673 Zwingenberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 62 51 / 9331-0
|Fax:
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|E-Mail:
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|Internet:
|www.brain-biotech-group.com
|ISIN:
|DE0005203947
|WKN:
|520394
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JKPVHLD6JLZ107
|EQS News ID:
|2396744
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2396744 09.09.2026 CET/CEST
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