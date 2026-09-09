BRAIN Biotech Aktie

BRAIN Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.09.2026 13:12:52

EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro

EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Sonstiges
BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro

09.09.2026 / 13:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

BRAIN Biotech AG erhält von Royalty Pharma eine bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro

Zwingenberg, Deutschland, 09. September 2026 – Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; „BRAIN“ oder „Gesellschaft“) erhält eine weitere bedeutende Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro. Die Zahlung resultiert aus dem Erreichen eines wesentlichen Entwicklungsmeilensteins beim investigativen Pharmawirkstoff Deucrictibant. Grundlage ist die Monetarisierungsvereinbarung über Lizenzrechte mit Royalty Pharma vom 20. September 2024. Durch die erzielten klinischen Fortschritte erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit für weitere zukünftige regulatorische sowie kommerzielle Meilensteinzahlungen von Royalty Pharma an die BRAIN Biotech AG in Höhe von bis zu 96,65 Millionen Euro deutlich. Die dadurch gestiegene wirtschaftliche Attraktivität der Vereinbarung, die aus deutlich verbesserten Erfolgsaussichten des Programms resultiert, führt zu einer Neubewertung der Verbindlichkeiten aus der Monetarisierungsvereinbarung mit Royalty Pharma nach IFRS 9. Dieser Bewertungseffekt hat eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung des Finanzergebnisses in der GuV im Jahresabschluss 2025/26 zur Folge und kann bis zu 28 Millionen Euro betragen. Über die Gesamtlaufzeit der Monetarisierungsvereinbarung mit Royalty Pharma werden sich diese anfänglich negativen Buchungseffekte jedoch mindestens wieder vollständig kompensieren. Die Gesellschaft rechnet unverändert in diesem Geschäftsjahr mit einem bereinigten Konzern-EBITDA um den Break-Even-Punkt.

 

Mitteilende Person:

Martina Schuster
BRAIN Biotech AG
– Investor Relations –
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland

www.brain-biotech-group.com

Investor Relations Office

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0
Fax: +49-(0)-6251-9331-11
E-Mail: ir@brainbio.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder freigegeben werden. Diese Mitteilung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.



Ende der Insiderinformation

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BRAIN Biotech AG
Darmstädter Straße 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0
Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11
E-Mail: ir@brainbio.com
Internet: www.brain-biotech-group.com
ISIN: DE0005203947
WKN: 520394
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JKPVHLD6JLZ107
EQS News ID: 2396744

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2396744  09.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BRAIN Biotech AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BRAIN Biotech AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BRAIN Biotech AG 2,91 3,56% BRAIN Biotech AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen