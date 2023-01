EQS-Adhoc: BRAIN Biotech AG: Priorisiert die Entwicklung von therapeutischen Anwendungen der Akribion Genomics Technologieplattform (Genom-Editing)

EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

BRAIN Biotech AG: Priorisiert die Entwicklung von therapeutischen Anwendungen der Akribion Genomics Technologieplattform (Genom-Editing) Zwingenberg, Deutschland

10. Januar 2022 BRAIN Biotech AG (BRAIN) gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen hat, die Entwicklung therapeutischer Anwendungen der unter dem Markennamen Akribion Genomics gebündelten Genome Editing-Aktivitäten zu priorisieren, einschließlich möglicher Anwendungen in der Onkologie. Die Wirkungsweise der hierfür ausgewählten BRAIN-Nukleasen erlaubt sowohl die gezielte Anreicherung sowie Abreicherung durch selektive Zerstörung von Zellen. Dadurch könnten sich Anwendungsfelder im Bereich der Therapeutika mit erheblichem Marktpotenzial eröffnen. Akribion Genomics baut momentan ein Partnernetzwerk für die Weiterentwicklung dieser Plattformtechnologie in therapeutischen, diagnostischen und industriellen Anwendungsfeldern auf.

