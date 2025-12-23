BRANICKS Group Aktie

BRANICKS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4

23.12.2025 15:40:43

EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognose
Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

23.12.2025 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR


Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

 

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025. Vor dem Hintergrund der laufenden und bereits weit fortgeschrittenen Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, seine Prognose für das Geschäftsjahr überprüft und heute angepasst. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung ist die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Bei einzelnen für dieses Quartal geplanten Transaktionen kommt es zu Verzögerungen mit Auswirkungen auf das geplante An- und Verkaufsvolumen, die Bruttomieteinnahmen sowie die Erträge aus Immobilienmanagement. Der FFO I nach Minderheiten* ist davon nicht betroffen.

Angepasste und konkretisierte Prognose im Detail

  • Verkaufsvolumen von rund 453 Mio. Euro, wovon rund 438 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und rund 15 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen (zuvor: 600-800 Mio. Euro, wovon 500-600 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und 100-200 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen)
  • Ankäufe für das Institutional Business von rund 80 Mio. Euro (zuvor: 100-200 Mio. Euro für das Institutional Business)
  • Bruttomieteinnahmen von rund 135-140 Mio. Euro (zuvor: 125-135 Millionen Euro)
  • Erträge aus Immobilienmanagement von rund 40-45 Mio. Euro (zuvor: 45-55 Mio. Euro)
  • FFO I nach Minderheiten* von rund 41-45 Mio. Euro (zuvor: 40–55 Mio. Euro)

Den Geschäftsbericht 2025 wird Branicks wie geplant am 29. April 2026 veröffentlichen.

*Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten, nach Minderheiten

 

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

 



Ende der Insiderinformation

23.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2251016

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2251016  23.12.2025 CET/CEST

