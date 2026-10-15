BRANICKS Group Aktie

BRANICKS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 02:44:43

EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Einigung mit wesentlichen Gläubigern über Umsetzung des Sanierungskonzepts; Dr. Danne und Dr. Conradi nehmen Wahl in Aufsichtsrat an

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG: Einigung mit wesentlichen Gläubigern über Umsetzung des Sanierungskonzepts; Dr. Danne und Dr. Conradi nehmen Wahl in Aufsichtsrat an

15.10.2026 / 02:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) hat eine Einigung mit den wesentlichen Gläubigern erzielt, dass das mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachte Sanierungskonzept trotz der Ablehnung von Tagesordnungspunkt 4 (Zustimmung zu Beraterverträgen) durch die außerordentliche Hauptversammlung am 9. Oktober 2026 vollzogen werden kann. Zudem haben die von dieser Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 3 (Nachwahlen in den Aufsichtsrat) gewählten Aufsichtsratskandidaten Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi ihre Wahl jeweils angenommen. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Matthias Danne dem Aufsichtsrat als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz und Herr Dr. Johannes Conradi als dessen Stellvertreter vorgeschlagen werden. Damit sind beide Hindernisse ausgeräumt, über die die Gesellschaft am 9. Oktober 2026 informiert hatte und wesentliche Vollzugsbedingungen für die Umsetzung des mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachten Sanierungskonzepts eingetreten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass auch alle weiteren Vollzugsvoraussetzungen plangemäß eintreten werden, so dass das Sanierungskonzept wie geplant am 31. Dezember 2026, spätestens am 31. März 2027, umgesetzt wird.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

 


Ende der Insiderinformation

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, XS2388910270
WKN: A1X3XX, A3MP5C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID: 2416118

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416118  15.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) 0,21 -2,31% BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen