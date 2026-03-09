BRANICKS Group Aktie
EQS-Adhoc: Branicks Group AG intensifies talks with creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 regarding short-term extension
|
EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Key word(s): Other
Insider information pursuant to Article 17 MAR
Branicks Group AG intensifies talks with creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 regarding short-term extension
Frankfurt am Main, 9th March 2026. The company is in ongoing talks regarding its refinancing and property sales, which are currently taking longer than expected. The Management Board therefore decided today to intensify dialogue with the creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 with a total nominal amount of EUR 87.0 million in order to agree on a short-term extension until the end of June 2026.
The company will inform the capital market and the public about further developments in accordance with legal requirements.
