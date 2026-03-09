BRANICKS Group Aktie

WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4

WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4

09.03.2026 19:24:23

EQS-Adhoc: Branicks Group AG intensifies talks with creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 regarding short-term extension

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Key word(s): Other
Branicks Group AG intensifies talks with creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 regarding short-term extension

09-March-2026 / 19:24 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Insider information pursuant to Article 17 MAR

Branicks Group AG intensifies talks with creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 regarding short-term extension

Frankfurt am Main, 9th March 2026. The company is in ongoing talks regarding its refinancing and property sales, which are currently taking longer than expected. The Management Board therefore decided today to intensify dialogue with the creditors of its promissory note loans maturing in March and April 2026 with a total nominal amount of EUR 87.0 million in order to agree on a short-term extension until the end of June 2026.

The company will inform the capital market and the public about further developments in accordance with legal requirements.

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

 

 


 


End of Inside Information

09-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange
EQS News ID: 2288252

 
End of Announcement EQS News Service

2288252  09-March-2026 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) 1,60 -9,99% BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)

