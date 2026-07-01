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01.07.2026 11:22:04

EQS-Adhoc: Branicks Group AG verlängert Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April 2026

EQS-Ad-hoc: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG verlängert Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April 2026

01.07.2026 / 11:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Branicks Group AG verlängert Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April 2026

Frankfurt am Main, 01. Juli 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) („Branicks“) hat heute die bestehende Stillhaltevereinbarung mit den wesentlichen Gläubigern der Schuldscheindarlehen mit Fälligkeiten im März und April 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 87,0 Mio. kurzfristig bis zum 27. Juli 2026 verlängert.

Hintergrund ist der gegenwärtige Stand der Verhandlungen mit den Gläubigern der Schuldscheindarlehen sowie den Anleihegläubigern über die Refinanzierung und Restrukturierung insbesondere der im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten, für die in vollem Umfang eine Laufzeitverlängerung bis zum zweiten Halbjahr 2030 angestrebt wird.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

 


Ende der Insiderinformation

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2357910

 
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2357910  01.07.2026 CET/CEST

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