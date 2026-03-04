Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
04.03.2026 08:35:24
EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
|
EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Key word(s): Dividend payments/Results / Full year
End of Inside Information
04-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 201 6496 0
|Fax:
|+49 (0) 201 6496 1010
|E-mail:
|ir@brenntag.de
|Internet:
|www.brenntag.com
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
|WKN:
|A1DAHH
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2285268
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2285268 04-March-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26