04.03.2026 08:35:24

EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Key word(s): Dividend payments/Results / Full year
Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025

04-March-2026 / 08:35 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
 
The Board of Management and Supervisory Board of Brenntag SE intend to propose to the AGM a dividend of EUR 1.90 per share for fiscal year 2025. The consensus for the dividend stands at EUR 1.95 per share.
 
The dividend proposal exceeds the upper end of the company’s dividend policy, which provides for a payout ratio of 35-50% of the consolidated profit after tax attributable to the shareholders of the Group. The preliminary profit after tax amounted to EUR 265 million for fiscal year 2025. The Board of Management and the Supervisory Board consider the deviation from the policy appropriate in light of non-cash impairments and further special items in the amount of EUR 248 million, as well as the strong free cash flow in 2025.
 
The dividend proposal is further based on the preliminary results for fiscal year 2025, including an Operating EBITA of EUR 929 million; free cash flow improved by 5.4% versus previous year and amounted to EUR 941 million.
 
Brenntag SE will publish its 2025 Annual Report on March 12, 2026.
 
Essen, March 4, 2026
 
Forward-looking statements
 
This communication may contain certain forward-looking statements that are based on the current assumptions and forecasts of Brenntag SE’s management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors may cause the actual results, the financial position, the development or the business performance of the company to differ materially from the estimates given here. These factors include the ones described by Brenntag in published reports. These reports are available at www.brenntag.com. The company does not assume any obligation to update such forward-looking statements and adapt them in line with future events or developments.

Contact:
Brenntag SE
André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations
Telephone: +49 201 6496 1824
Email: andre.simon@brenntag.com
 
 		    

 

 



End of Inside Information

04-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Germany
Phone: +49 (0) 201 6496 0
Fax: +49 (0) 201 6496 1010
E-mail: ir@brenntag.de
Internet: www.brenntag.com
ISIN: DE000A1DAHH0
WKN: A1DAHH
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2285268

 
End of Announcement EQS News Service

2285268  04-March-2026 CET/CEST

