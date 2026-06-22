EQS-Adhoc: Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



22.06.2026 / 18:54 CET/CEST

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Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Die Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0) geht für das zweite Quartal 2026 von einem operativen EBITDA um die 450 Mio. EUR aus und damit über den aktuellen Markterwartungen. Die Entwicklung des operativen EBITDA ist auf eine robuste Nachfrage und verbesserte Margen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten zurückzuführen.

Auf Basis dieser Entwicklung hebt Brenntag die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun ein operatives EBITDA von 1.250 bis 1.400 Mio. EUR (zuvor: 1.150 bis 1.350 Mio. EUR). Trotz des starken zweiten Quartals bleibt Brenntag angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und des Risikos einer Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Brenntag SE wird am 12. August 2026 veröffentlicht.

Essen, den 22. Juni 2026



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Brenntag SE

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Telephone: +49 201 6496 1824

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